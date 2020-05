Estudantes da ETIC_Algarve já podem fazer «top up year» em Lisboa

Primeira parceria da ETIC_Algarve em solo nacional.

A ETIC_Algarve anunciou uma nova parceria pedagógica com a ETIC de Lisboa, após uma validação por parte da escola lisboeta e da Solent University relativamente aos cursos técnicos de dois anos da instituição algarvia. Neste sentido, os atuais ou ex alunos destes cursos poderão a partir deste ano candidatar-se a um 3º ano Top Up Year em Lisboa, obtendo a certificação do grau académico BA (Hons) – Bachelor of Arts, Nível 6 do QEQ – Quadro Europeu de Qualificações.

Esta é, para a ETIC_Algarve, «mais uma vitória no que diz respeito ao prosseguimento de estudos dos seus alunos».

À semelhança do que já tinha conseguido com a Prague College, na República Checa, com a Teesside University em Inglaterra e recentemente com a DBS Music Berlin, na Alemanha, a ETIC_Algarve acrescenta agora a ETIC de Lisboa, e eleva para quatro o número de escolas parceiras com oportunidades para os alunos que queiram concluir o primeiro ciclo do ensino superior através de um ano curricular.

Os alunos que concluam o curso de Design de Comunicação e Multimédia poderão candidatar-se a um Top Up Year em Graphic Design; os de Criação Musical, Produção e Técnicas de Som poderão continuar os estudos com um Top Up Year em Popular Music Production; os de Fotografia Profissional podem seguir para o Top Up Year Media Production e, por último, os alunos de Realização, Cinema e TV podem candidatar-se ao Top Up Year Media Production, num 3º ano que terão que fazer em Lisboa.

Segundo Nuno Ribeiro, diretor da ETIC_Algarve, «há algum tempo que tentávamos que esta validação fosse possível pois queríamos ter uma oportunidade de prosseguimento de estudos em Portugal, e com a ETIC isso agora é possível. Não podíamos estar mais felizes por poder dar esta oportunidade aos nossos alunos».