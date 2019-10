Estrada Municipal entre Faro e Mar-e-Guerra vai ser requalificada

Prossegue a requalificação de toda a rede viária do concelho.

O município de Faro celebrou no dia 17 de outubro, mais um contrato para execução de uma importante obra de melhoria da rede viária do concelho.

Trata-se da empreitada de «Requalificação da EM 518-1», estrada que faz a ligação entre Faro e a localidade de Mar-e-Guerra, adjudicada à sociedade Candeias & Silva Lda., pelo valor de 273703,98 euros.

A obra, que deverá arrancar nos próximos dias, tem como principal objetivo a requalificação e repavimentação da via, o reforço do pavimento, sinalização horizontal e vertical e drenagens, entre outros trabalhos.

Prosseguem assim os trabalhos de requalificação de toda a rede viária do concelho, em particular as ligações às designadas freguesias rurais que, nos últimos quatro anos, mereceram o maior investimento da autarquia de que há registo, graças à implementação do programa de intervenções municipais »Faro Requalifica».