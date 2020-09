Estrada entre Loulé e Almancil será alvo de «remodelação total»

Investimento estimado de 775000 euros.

A Câmara Municipal de Loulé aprovou o projeto de execução da beneficiação da Estrada Municipal 521, entre a Goncinha e Almancil e o lançamento do concurso público para a realização da empreitada, em reunião de Câmara realizada ontem, quarta-feira, 23 de setembro.

Esta intervenção irá melhorar este eixo viário entre dois dos principais aglomerados populacionais do concelho, Loulé e Almancil, e que liga o barrocal ao litoral e a sede de concelho a alguns dos principais empreendimentos turísticos da região, como a Quinta do Lago ou Vale do Lobo.

A via apresenta já algum desgaste, uma vez que o tráfego diário no local é bastante intenso, pelo que a intervenção a realizar consiste na remodelação total da estrada existente e melhoramento dos pavimentos e passeios.

Para melhorar a circulação e segurança rodoviária, será igualmente implantada uma rotunda no trajeto, junto ao Sítio do Torrejão.

Trata-se de um investimento orçado em 775000 euros (acrescidos de IVA à taxa legal em vigor) e com um prazo de execução de seis meses.

Segundo a autarquia, «esta empreitada inscreve-se na aposta do município de Loulé na requalificação das acessibilidades e vias de comunicação do concelho, do litoral ao interior, uma vez que estas infraestruturas são determinantes para a deslocação de pessoas e bens e, consequentemente, para o dinamismo da atividade económica».