Este fim de semana, visite um farol

No âmbito das comemorações do Dia da Marinha, vão abrir ao público gratuitamente os faróis portugueses nos dias 18, 19 e 20 de maio, entre as 14 às 17 horas, no Continente, Açores e Madeira.

​No Continente estarão abertos ao público os faróis de Montedor, Leça, Aveiro, Cabo Mondego, Penedo da Saudade, Cabo Carvoeiro, Berlenga, Cabo Espichel, Cabo Sardão, Cabo de São Vicente, Santa Maria (Culatra), Vila Real de Santo António.

Nos Açores irão estar abertos a visitas os faróis da Ferraria, Arnel, Cintrão, Gonçalo Velho, Contendas, Ponta da Barca, Ponta da Ilha, Albarnaz, Lajes Flores e Ponta do Topo.

Na Madeira estarão abertos os faróis da Ponta do Pargo e de São Jorge.

Os faróis abrem as portas de forma gratuita entre as 14 e as 17 horas e não serão efetuadas marcações, com as entradas a serem efetuadas por ordem de chegada e limitadas à capacidade de cada farol.

Estas iniciativas de abertura dos faróis ao público têm como objetivo proporcionar às pessoas a oportunidade de viver esta experiência e conhecer a importância dos faróis para a segurança da navegação.