«Estátuas Vivas de Natal» passearam-se pelas ruas de Lagoa

Da Rua 25 de abril ao Largo 5 de outubro, 16 estátuas vivas sucederam-se, «evocando os grandes temas da religião, da literatura, da história, da música, do artesanato e da natureza».

A 5ª edição das Estátuas Vivas de Natal em Lagoa decorreu nos dias 13 e 14 de dezembro, sexta-feira e sábado. Nesta edição, pela primeira vez, o público foi convidado a escolher o seu quadro preferido, havendo assim lugar à atribuição de um prémio à estátua viva mais votada.

Ao longo das anteriores edições, o espetáculo de rua tem vindo a atrair cada vez mais público, principalmente crianças, «criando surpresa e encantamento por via da espantosa comunicação de que as estátuas são capazes».

As estátuas vivas permitem «fixar imagens e memórias invulgares do coração de Lagoa em tempo de Natal, não só aos residentes como a todos os que visitam este concelho do Algarve, ou daqui enviam mensagens para o mundo».

Durante a tarde do primeiro dia da mostra, o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, apreciou no local as expressões artísticas, acompanhado por outros elementos do executivo municipal.

A iniciativa é da responsabilidade da Câmara Municipal de Lagoa e insere-se no projeto de animação e dinamização do comércio local no período natalício.