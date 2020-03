Estacionar é grátis em Portimão mas Vai Vem reduz lotação

Atento à atual situação relacionada com o Coronavírus, o município de Portimão deliberou um conjunto de medidas na área da mobilidade, quer no que toca à rede urbana do Vai e Vem, quer sobre o estacionamento tarifado à superfície na zona de responsabilidade autárquica.

Assim e em colaboração com a Frota Azul, os autocarros do Vai e Vem reduzirão para metade a sua lotação em lugares sentados, não será possível viajar de pé, devendo todas as entradas e saídas de passageiros efetuar-se somente pela porta traseira.

Durante este período excecional, não será necessária a validação dos títulos de transporte, recomendando-se que os passageiros do Vai e Vem evitem deslocações desnecessárias e respeitem todas as regras profiláticas e de distanciamento social aplicáveis.

Quanto ao estacionamento tarifado à superfície nas zonas de responsabilidade do Município, ficará isento de tarifa por tempo indeterminado, sendo dispensado o pagamento nas seguintes artérias: Avenida São João de Deus; Rua Projetada à Rua Mouzinho de Albuquerque; Rua Mouzinho de Albuquerque; Rua França Borges; Rua Diogo Gonçalves; Rua da Hortinha; Rua França Borges; Travessa de Olivença; Rua Vicente Vaz das Vacas; e Largo do Dique. No final de 30 dias, esta medida será reavaliada.