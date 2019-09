Espaço Saúde em Diálogo Faro debate 10 anos com conferência

O Espaço Saúde em Diálogo Faro (ESD Faro) comemora uma década de existência.

Para assinalar a data, realiza-se a «Conferência Comemorativa: ESD Faro 10 anos de Saúde em Diálogo no Algarve: que impacto na comunidade?».

O evento tem lugar na quinta-feira, dia 26 de setembro, a partir das 16 horas, no auditório do Hospital de Faro.

Este projeto da Plataforma Saúde em Diálogo tem como objetivo apoiar as associações de doentes nas áreas da promoção da saúde e da prevenção e gestão da doença, em estreita ligação com a comunidade e os serviços de saúde locais.

A conferência pretende fazer um balanço das atividades dinamizadas no Algarve.

Está confirmada a presença de Maria do Céu Machado, que contribuiu para a criação do ESD Faro, na qualidade de Alta Comissária para a Saúde entre 2006 e 2011; e de Paulo José Dias Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Vão também estar presentes representantes de alguns parceiros do ESD Faro, como o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), a Câmara Municipal de Faro e a Universidade do Algarve (UAlg).

O Algarve foi a primeira região do país a acolher esta iniciativa, tanto devido às suas características geográficas, como pelo facto de os seus indicadores de saúde anteverem essa necessidade.

Desde então, foram criados outros Espaços Saúde em Diálogo, em Lisboa e no Porto.