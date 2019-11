«Espaço Integrar» ajuda portadores de deficiência e não só em Albufeira

Sensibilizar, formar e informar a população sobre a problemática da deficiência, apoiar, intervir e encaminhar quem tem uma condição de saúde que comprometa a sua funcionalidade é a missão do «Espaço Integrar»

O serviço é disponibilizado pelo Município de Albufeira, funcionando no Parque Lúdico da cidade, e são várias as atividades que ali decorrem ao longo de todo o ano, ao dispor dos cidadãos com algum grau de deficiência ou incapacidade e respetivas famílias.

Entre as várias iniciativas, destacam-se: o «Adapta-te» (encontro com atividades físicas dirigido a pessoas com deficiência); «AMA – ALL MOVE em Albufeira» (atividades extraescolares de inclusão na área das artes performativas e artes marciais) e o «De nós para nós» (encontros destinados a informar pais e familiares sobre serviços públicos de apoio, direitos e deveres da população com deficiência).

Existirão ainda vários grupos terapêuticos: o «Brinca Comigo» (destinado a pais e crianças de 1 aos 5 anos) e o Parque sensório-terapêutico (destinado a crianças dos 9 aos 14 anos com disfunções de coordenação motora); o «MAMIS» (programa de apoio à maternidade); o Mini Golf Adaptado; Oficinas Terapêuticas de estimulação cognitiva para adultos e idosos; «Vida Ativa e Inclusão» (para jovens e jovens adultos com incapacidade intelectual e autismo); Sessões de Relaxamento e a Companhia de Dança Inclusiva «Singular».

Além de todas estas iniciativas e à semelhança do que foi, também hoje, anunciado em Lagos, existirá um «Balcão da Inclusão», um serviço que tem por objetivo prestar informação e mediação especializada e acessível a pessoas com deficiência e/ou incapacidade, bem como às suas famílias, organizações e outras entidades que, direta ou indiretamente, intervêm na área.

O serviço disponibiliza informação sobre direitos e benefícios no âmbito da legislação em vigor e recursos existentes. Para além disso, procede também ao encaminhamento ou mediação para instituições com competência para resolver as diversas situações apresentadas.

O Município de Albufeira deixa o repto: «se pretende estar bem informado sobre todos os assuntos ligados à área da deficiência, nomeadamente acessibilidade, atendimento prioritário, atestado médico de incapacidade multiuso, benefícios fiscais, emprego e formação profissional, estacionamento, habitação, intervenção precoce, prestação social para a inclusão, produtos de apoio e ajudas técnicas, entre outros, dirija-se aos nossos serviços. A informação pode ser prestada por telefone, por escrito ou presencialmente, sendo que o atendimento necessita de marcação prévia». Esta marcação pode ser feita através de e-mail ou pelos telefones 289 246 908 e 289 599 684.

Já o «Espaço Integrar» funciona no Parque Lúdico de Albufeira, durante a semana, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h30.

Para participar em eventos pontuais ou para atendimento diário deverá ser também efetuada marcação prévia, através do telefone 289 599 684 ou por e-mail.