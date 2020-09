Escolas de Loulé reforçadas com 129 novos funcionários

Novos trabalhadores vão reforçar diversas áreas nos estabelecimentos.

A Câmara Municipal de Loulé celebrou ontem, segunda-feira, dia 28 de setembro, contratos com 129 trabalhadores para responder às necessidades de pessoal existentes nos estabelecimentos de ensino do concelho.

Esta carência releva de vários fatores, nomeadamente da atratividade do município de Loulé para muitos imigrantes, que tem resultado num aumento da população em idade escolar no concelho. Deste modo, a juntar às 14 novas salas abertas em setembro de 2019, este novo ano letivo conta com mais oito salas para crianças do pré-escolar.

A confeção da alimentação nas próprias escolas, em detrimento da contratação de catering para fornecer as refeições escolares como aconteceu durante anos, tem também levado a autarquia a dotar os estabelecimentos de ensino de cozinhas. Este ano entrou em funcionamento mais uma cozinha escolar, na Escola EB1 Nº4, na cidade de Loulé, pelo que se tornou também imperativo integrar aqui novos funcionários.

Por outro lado, ao longo dos últimos anos, muitos têm sido os trabalhadores em idade de reforma: só no letivo de 2019/20, foram 16 os funcionários que se aposentaram e, neste momento, muitos se encontram perto da reforma.

A pandemia também gerou novas carências de funcionários, nomeadamente no processo de implementação das medidas de prevenção da COVID-19 no meio escolar, tais como o alargamento do horário de funcionamento das escolas (a maioria encontra-se aberta 12 horas por dia), para criar horários desfasados e assim evitar o ajuntamento de alunos à entrada dos estabelecimentos ou nos refeitórios, as novas rotinas de higienização dos espaços e o cumprimento do distanciamento entre alunos.

Vítor Aleixo, presidente do município, afirma que «estamos conscientes de que vivemos momentos desafiantes, fruto da pandemia, mas também porque a exigência em matéria de educação é cada vez maior. Estamos há meses a preparar o início do ano letivo, de forma a reforçar a confiança de toda a comunidade escolar. Nesse sentido, o reforço de pessoal é mais um contributo da autarquia para o bom funcionamento dos estabelecimentos e do desenrolar do ano letivo».