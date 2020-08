Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve obtém certificação mundial única

Gestão e Produção de Cozinha, Gestão de Restauração e Bebidas e Gestão de Turismo foram os cursos que receberam a certificação da Organização Mundial de Turismo.

Esta distinção reconhece internacionalmente a qualidade da formação ministrada pelo Turismo de Portugal e visa promover a sua melhoria contínua, assim como a investigação em turismo. São estabelecidos padrões de critérios que garantem a qualidade dos projetos educativos das 12 escolas de hotelaria e turismo.

O processo de certificação teve início em 2019 e incluiu auditorias presenciais por parte dos peritos da Organização Mundial de Turismo. A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve foi um dos estabelecimentos que foi alvo dessa auditoria.

As áreas analisadas incidiram sobre a coerência do plano de estudos, as condições pedagógicas, quer em termos de metodologias quer de infraestruturas, o corpo docente, a gestão da Rede e das Escolas que a compõem e a adequabilidade do programa de estudos às necessidades e perspetivas futuras do sector.

De resto, é a primeira vez que a Organização Mundial do Turismo concede a certificação TedQual a uma rede de escolas com estas características.

Segundo os responsáveis da escola algarvia, «esta distinção reconhece internacionalmente a qualidade da formação ministrada nas escolas do Turismo de Portugal».

Os três cursos alvo de certificação são lecionados no estabelecimento desde 2010 e são, tradicionalmente, são os cursos mais procurados pelos candidatos.

Até 11 de setembro está a decorrer a segunda fase de candidaturas para o próximo ano letivo, sendo que a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve «regista uma elevada procura de formação para as áreas agora certificadas».