Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve aloja profissionais de saúde

Há 14 quartos disponíveis para alojar profissionais de saúde no Hotel de Aplicação da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro.

Nos últimos dias, seis quartos foram já ocupados por profissionais que se encontram em atividade na região do Algarve e que não podem regressar a casa por receio de contágio.

A iniciativa de acolhimento de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde foi tomada no âmbito da decisão do Turismo de Portugal de abrir, a custo zero, o alojamento disponível nas suas escolas localizadas em vários pontos do país.

Assim, foram disponibilizados um total de 41 quartos, divididos entras as cidades de Faro, Setúbal e Lamego.