Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA tem um novo curso

Escola reforçou a sua oferta formativa.

A Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António (EHTVRSA) anunciou o reforço da sua oferta formativa e a abertura das inscrições para os seus cursos, onde existe uma novidade – um curso de Turismo de Natureza e Aventura.

Assim, e até ao dia 11 de setembro, estão abertas inscrições para o curso de Técnico de Restaurante/Bar e curso de Técnico de Cozinha e Pastelaria, que concedem Dupla Certificação (nível 4 – formação profissional + 12º ano). A estes, juntam-se o curso de Gestão e Produção de Cozinha e o novo curso de Turismo de Natureza e Aventura – Especialização Tecnológica (nível 5).

Neste ano, mantém-se a isenção de propinas para os alunos dos cursos de nível 4 e a redução de propinas em 50 por cento para todos os alunos dos cursos de nível 5, cumulativamente com o normal programa de apoios sociais, nomeadamente no alojamento para formandos que não residam na área.

Em tempos de mudança, «é fundamental agarrar as oportunidades de formação para desenvolver ou consolidar conhecimentos! A EHTVRSA é uma das opções entre as 12 escolas da rede do Turismo de Portugal. É uma escola arejada tanto a nível de espaços, como das aprendizagens, cujo plano de ação envolve um misto entre a inovação tecnológica e a formação prática que assenta em quatro pilares: a Inovação nas metodologias de ensino, a formação constante das equipas, a reorganização do funcionamento da escola e o desenvolvimento de novos projetos de cooperação territorial, internacional e institucional», explica a direção do estabelecimento.

As aprendizagens «assentam em metodologias de formação ativas, baseadas em resolução de situações reais e em projetos que, sendo um método de aprendizagem que se caracteriza pela aposta na construção de conhecimento, desperta o desenvolvimento das Soft Skills, de liderança e do sentido empreendedor que existe em cada pessoa».

A EHTVRSA foi recentemente distinguida com a bandeira verde do projeto Eco Escolas e, tal como todas as escolas da rede, viu os seus cursos certificados pela Organização Mundial do Turismo, com o selo de qualidade «TedQual».

Localizada numa região considerada de baixa densidade populacional, a EHTVRSA desenvolve diversas parcerias locais e regionais com vista à valorização da formação e dos recursos naturais do Sotavento, com especial ênfase em toda a região do Baixo Guadiana transfronteiriço, contribuindo assim para a promoção de uma economia sustentável na região, assente na promoção do estilo de vida mediterrânico.

Mais informações podem ser obtidas no local ou online.