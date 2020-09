Equipamentos culturais de VRSA certificados com selo «Clean & Safe»

Equipamentos culturais do município de Vila Real de Santo António (VRSA) ganham selo «Clean & Safe» do Turismo de Portugal.

Os equipamentos culturais do município de Vila Real de Santo António (Biblioteca Municipal, Centro Cultural António Aleixo e Arquivo Histórico Municipal) obtiveram a credenciação «Clean & Safe», atribuída pelo Turismo de Portugal, garantindo assim a sua segurança face à pandemia de COVID-19.

Para receber esta chancela, os espaços procederam à implementação de um plano de contingência que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, assegura o distanciamento social e a higienização necessária para evitar riscos de contaminação com o SARS-CoV-2 (novo coronavírus).

Para poder afixar o selo «Clean & Safe», os equipamentos culturais municipais tiveram ainda de cumprir o conjunto de disposições presentes na «Declaração de Compromisso», disponibilizada pela Entidade Regional de Turismo do Algarve, garantindo os procedimentos seguros para o seu funcionamento.

A credenciação é válida até ao dia 30 de abril de 2021 e pode ser afixada quer nas instalações físicas, quer nos canais e plataformas de divulgação e venda.

A iniciativa procura sensibilizar as autarquias para os procedimentos mínimos a adotar e visa incentivar a retoma do setor do turismo a nível nacional e internacional, reforçando a confiança de todos no destino Portugal e nos seus recursos turísticos.

O Turismo de Portugal, em articulação com o Ministério da Cultura e as Entidades Regionais de Turismo, desenvolveu a possibilidade de também os equipamentos culturais municipais, que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o SARS-CoV-2 (novo Coronavírus), aderirem ao selo «Estabelecimento Clean & Safe – Património Cultural».

São reconhecidos todos os espaços que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde, evitando a sua contaminação com o novo Coronavírus.