Equipa da UAlg no pódio da Dragon Boat Race em Xangai

No âmbito da cooperação existente entre a Universidade do Algarve e a Shanghai Ocean University (SHOU), uma equipa composta por 15 alunos da UAlg foi convidada a participar numa competição do Dragon Boat Race, que se realizou de 18 a 22 de setembro, em Xangai, tendo obtido o 3º lugar na prova dos 200 metros.

A equipa da UAlg, que ficou a menos de um segundo da segunda classificada, também garantiu o sétimo lugar na prova dos 100 metros.

Este foi o segundo ano que a UAlg esteve presente no torneio interuniversitário. As corridas estão inseridas no Dragon Boat Festival, também conhecido como Duānwǔ Jié ou Festival do Barco do Dragão, uma das mais importantes e tradicionais datas festivas para os chineses.

Comemorado há mais de 2000 anos na China, o Dragon Boat Festival tornou-se Património Cultural Imaterial Nacional, em 2006, e Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, em 2009.

Previamente, a disputa seria por fases eliminatórias, nas modalidades de 100 metros e 200 metros, mas devido às condições climatéricas adversas este formato foi alterado.

Além disso, haveria provas de 4×100 metros e 4×200 metros de kayak e stand-up paddle alternados.

No próprio dia, a organização do evento decidiu alterar o formato para apenas uma volta de 100 metros e uma de 200 metros e a classificação teve em conta os melhores tempos. Já a disputa de kayak e SUP acabou por não ocorrer.

Os resultados da equipa algarvia são de destacar, considerando que se realizaram apenas dois dias de treinos.

Além da UAlg, foram ainda convidadas a participar as seguintes universidades: Tokyo University of Marine Science and Technology, (Japão); Korea Maritime and Ocean University, (Coreia do Sul); Tunku Abdul Rahman University (Malásia); Shanghai Ocean University (China); Shanghai Ocean University International Team United (China); Confucius Institute of Panama University (Panamá); University of Tasmania (Austrália); Zhejiang Ocean University (China); Polar Snow Dragon (China); Shanghai Maritime University (China).