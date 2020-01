Foram apresentadas 20 candidaturas à medida.

A Câmara Municipal de Lagos deliberou atribuir 385791,45 euros a entidades desportivas do concelho. A decisão, tomada na última reunião ordinária do executivo lacobrigense, realizada na passada quarta-feira, dia 22 de janeiro, insere-se no âmbito do Programa de Apoio ao Desporto (época 2019/2020) e resulta da análise às vinte candidaturas apresentadas.

A maior fatia do bolo financeiro – 147150,00 euros, ou seja, cerca de 38 por cento – vai para o «Apoio à Organização de Eventos Desportivos e Projetos Especiais», correspondendo à Medida 3 do Programa de Formação e Apoio ao Associativismo Desportivo, que visa financiar eventos de relevância para o município e para as modalidades, organizados pelos clubes desportivos locais no âmbito da sua atividade regular federada.

A Vela (com a prova dos GC32 e a XXXI Regata dos Portos dos Descobrimentos – Lagos/Palos de La Frontera, entre outras), a Patinagem de Velocidade (com o XVII Torneio Internacional Terras do Infante – etapa da Taça da Europa da modalidade), o Andebol (com o XXVIII Torneio Costa D’Oiro) e o Ténis de Mesa (com o VI Torneio Internacional Cidade de Lagos) são apenas algumas das modalidades e eventos apoiados que irão marcar o calendário desportivo na presente época, «trazendo a Lagos largas centenas de praticantes e projetando o nome do município».

GC32 Lagos Cup.

À Medida 2 («Modernização e Autonomia Associativa») candidataram-se três clubes – o Estrela Desportiva de Bensafrim, o Clube de Ténis de Lagos e o Clube de Vela de Lagos – os quais irão, por esta via, receber um apoio financeiro, no valor global de 136841,45 euros, para o melhoramento das suas instalações desportivas e aquisição de equipamentos essenciais à prática das respetivas modalidades.

Uma novidade do programa é o apoio a outras iniciativas de interesse municipal, que prevê duas medidas: o «Patrocínio Desportivo» e «Eventos de Relevância».

A primeira medida visa o reconhecimento do mérito e resultado desportivo de atletas/equipas que elevam as modalidades e levam o nome de Lagos aos mais altos níveis competitivos, enquanto a segunda tem como objetivo apoiar grandes eventos na base do desporto espetáculo, de âmbito regional, nacional e internacional.

Os atletas Diogo Marreiros e David Bravo, ambos do Roller Lagos Clube de Patinagem (a disputarem provas internacionais em patinagem no gelo, visando a sua participação no Mundial de 2021 e Jogos Olímpicos de 2022), os surfistas Alex Botelho e Marlon Lipke, que se encontram a participar em provas internacionais de surf com o objetivo de se classificarem para o Top 10 do Mundo – Circuito de Ondas Gigantes (Alex Botelho) e para os Jogos Olímpicos (Marlon Lipke), o Clube Desportivo da Escola Secundária Gil Eanes (que tem a equipa juvenil na fase final do Campeonato Nacional de Andebol Feminino para disputar o título de Campeã Nacional), o Clube de Ténis de Mesa de Lagos (promoção da equipa sénior no objetivo de subida à 1ª Divisão) e o Grupo Popular das Portelas (promoção do Centro de BTT de Lagos através da participação da equipa do GPP em 21 provas do campeonato regional e nacional de BTT), irão ser apoiados pelo município com patrocínios que atingem um montante global de 63800,00 euros.

Diogo Marreiros.

Na medida «Apoio a Eventos de Relevância» foram apresentadas duas candidaturas, para o «Rally Casinos do Algarve – Super Especial Lagos» (já realizado) e para a «Volta ao Algarve em Bicicleta» (a acontecer no próximo mês de fevereiro), eventos apoiados, respetivamente, com 13 mil e 25 mil euros.

Para além destes apoios, o Programa de Apoio ao Desporto da Câmara Municipal de Lagos financia outras vertentes inerentes à atividade dos clubes locais, designadamente: cedência de instalações desportivas e de viaturas municipais; reembolso dos montantes relativos às taxas federativas, às mensalidades pagas pelos atletas dos escalões de formação e das despesas feitas com transportes próprios dos clubes e, ainda, a comparticipação financeira nas despesas com o Coordenador Técnico, a formação de técnicos e dirigentes, a aquisição de material de desgaste, de ordem associativa e manutenção de viaturas.

O somatório de todas as medidas de apoio a vigorar na época desportiva 2019/2020 acarreta uma despesa global de 1191340,27 euros, um investimento que, segundo Hugo Pereira, presidente da Câmara, «se justifica atendendo aos objetivos e metas traçados no Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo de Lagos, aos bons resultados obtidos com o programa nas épocas desportivas anteriores e à necessidade de se passar a apoiar, com medidas específicas, as equipas e os atletas que se destacam entre os demais, atingindo patamares competitivos de excelência, para os ajudar a fazer face ao esforço acrescido que lhes é exigido do ponto de vista técnico, físico, logístico, financeiro e de disponibilidade».