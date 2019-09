Enfermeiros reúnem com ARS Algarve para evitar nova greve

Está agendada para hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro, às 15 horas, na sede da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, em Faro, uma reunião daquela entidade com o Sindicado do Enfermeiros Portugueses (SEP).

Nesta reunião, o SEP vai exigir «respostas concretas» às contabilização correta de pontos para progressão na carreira; a revisão dos mapas de pessoal para admissão de 150 enfermeiros; o pagamento em atraso (2016), de mais de 1000 horas e mais de 10 mil euros de trabalho extraordinário aos enfermeiros da Unidade de Desabituação do Algarve/DICAD.

O SEP quer ainda uma solução urgente para as unidades onde já finalizaram e irão a finalizar as comissões de serviço de enfermeiros em chefia e a integração desses colegas na categoria de especialista e vai pedir o fim da imposição das 40h semanais «e com a chantagem de não pagamento de incentivos financeiros nas USF modelo B».

Estas reivindicações levaram os enfermeiros a marcar nova greve para dias 26 e 27 de setembro.