Enfermeiros do Algarve recolhem assinaturas na Praia da Rocha

Dirigentes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) vão estar na Praia da Rocha, em Portimão, na sexta-feira, dia 14 de agosto, com o objetivo de recolher assinaturas para a petição «Apoiar os Enfermeiros do Algarve».

A petição conta já com mais de 2000 assinaturas online e em papel.

Em causa 500 enfermeiros algarvios prejudicados sem progressão porque a ex-Administração do Centro Hospitalar do Algarve (CHUA) e atual Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve não concretizaram os compromissos assumidos.

Nesta pandemia os enfermeiros têm estado em diversas linhas da frente, desde os hospitais, aos centros de saúde, das praias aos domicílios, em empresas e nas zonas de apoio à população, mas também no drive-through, nos lares e em creches e ainda nos ADC – Áreas dedicadas à COVID-19 e na Linha SNS24, entre outras atividades que já desenvolviam.

«Os enfermeiros não recuaram no seu compromisso com a população. Não aceitam que recuem no compromisso que têm com eles», diz Nuno Manjua, coordenador Regional de Faro do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).