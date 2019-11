Encontro Empresarial Transfronteiriço da Odiana esbateu fronteiras

Iniciativa fez um levantamento de pontos fortes e fracos, de condições e de ferramentas para exponenciar a raia transfronteiriça luso espanhola.

Decorreu ontem, dia 13 de Novembro, no Castro Marim Golfe & Country Club, um «Encontro Empresarial Transfronteiriço», que abordou as matérias transfronteiriças de empregabilidade e mobilidade, e de potenciação e desenvolvimento turístico.

A abertura do evento ficou a cargo da presidente da Odiana, Conceição Cabrita, da vice-presidente do Município de Castro Marim, Filomena Sintra, a Consejala de Cooperação Transfronteiriça de Ayamonte, Remédios Sánchez, da Delegada Regional do IEFP, Madalena Feu e de Alicia Jariego, do Servicio Andaluz de Empleo.

A primeira parte desta iniciativa, com o selo do projeto EURES Transfronteiriço, falou de temáticas como a mobilidade e o recrutamento além-fronteiras abordadas pelo IEFP e Servicio Andaluz de Empleo.

Este serviço promove a mobilidade através da remoção de obstáculos aos trabalhadores/empregadores fronteiriços. O Município de Tavira abordou ainda o empreendedorismo e as oportunidades no mercado de trabalho além-fronteiras.

O primeiro painel da manhã fechou com André Rodrigues, Consultor de Recursos Humanos da Timing, a única que dispõe de escritório no sotavento algarvio (Tavira).

O consultor evidenciou que a área agrícola, nomeadamente na produção de framboesas, foi a que teve maior recrutamento de trabalhadores.

Tendo em conta a sazonalidade, a aposta da Timing consiste na mobilidade de trabalhadores entre Portugal e Espanha. Teceu «elogios aos trabalhadores portugueses» apelidando-os como «únicos» na União Europeia, sendo que são os que «mais valências apresentam ao nível dos idiomas, maior versatilidade laboral e flexibilidade horária».

A segunda parte do evento abriu com a apresentação dos resultados do projeto Destino Fronteira, com a diretora da Odiana, Sílvia Madeira, a enumerar um conjunto de resultados provenientes de entrevistas a empresários de ambas as margens do Guadiana, realizadas no âmbito do Plano de Ação Estratégico do projeto.

Concluiu-se que os pontos fracos continuam a ser a sazonalidade, fuso horário, circulação de bicicleta entre os países repleta de obstáculos, alojamentos locais isolados, ausência de promoção e desconhecimento recíproco do território (Portugal-Espanha).

Os pontos fortes são efetivamente a Potencialidade da Eurocidade, e a Viabilidade de rotas transfronteiriças de Autocaravanas, Enoturismo, Culturais e Gastronómicas, de ciclismo e o desenvolvimento do Rio Guadiana a nível turístico. Foi também apresentada uma banda desenhada e Guia de Fronteira concebidos como ferramenta de promoção da raia ibérica.

Ana Ladeiras protagonizou a apresentação sobre a «Promoção do Efeito Fronteira para a potenciação do Turismo».

Como casos de sucesso reais estão exemplos de Gastronomia e Enoturismo. No turismo ativo o nicho turístico do birdwatching começa a ganhar cada vez maior expressão, mas é nos «Caminhos de Santiago» que o turismo de fronteira ganha dimensão com mais de 80 mil caminhantes a iniciar marcha em Portugal.

Uma das mais fortes fragilidades reconhecida é o facto da raia transfronteirça estar geograficamente fora dos centros de decisão.

A encerrar os trabalhos esteve a equipa da AECT Eurocidade do Guadiana, com o Diretor Executivo, Luís Romão e o Diretor Técnico, Fran Muñoz, que apresentaram o projeto EuroGuadiana 2020.

Sílvia Madeira afirmou ainda que «a organização da Odiana de uma manhã dedicada aos temas transfronteiriços é espelho do trabalho desenvolvido nos vários projetos de cooperação, mas também da importância que esta tem para o território do Baixo Guadiana. Foi neste contexto que a Odiana afirma a sua posição de promoção e desenvolvimento do Baixo Guadiana e dos seus municípios Unidos por um Rio».

A primeira parte deste evento foi realizada no âmbito do projeto EURES Transfronteiriço Andaluzia Algarve, liderado pelo Servicio Andaluz de Empleo e pela Delegação Regional do Algarve do Instituto do Emprego e Formação Profissional I.P., e do qual a Odiana é parceira, cofinanciado pelo Programa para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) da União Europeia.

Já a segunda parte da iniciativa, focada no Turismo de Fronteira, inseriu-se no projeto Destino Fronteira, aprovado no âmbito da Primeira Convocatória do Programa Interreg V-A Espanha- Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado pelo FEDER.