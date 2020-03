Encerrados todos os Mercados Municipais no concelho de Silves

Medida foi tomada na sequência de uma reunião ocorrida via Skype, entre o município de Silves e os Presidentes das Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia do concelho com mercados locais.

Segundo diretiva saída do encontro, foi determinado o encerramento dos mercados municipais. «Cientes da importância do acesso a bens alimentares e, simultaneamente, de garantir a saúde pública, encontram-se a ser analisadas, neste momento, alternativas eficazes de distribuição e acesso aos bens alimentares, mecanismos que serão oportunamente comunicados, caso se verifique a necessidade de implementação», esclarece o município.

De salientar que irá realizar-se ainda hoje, pelas 15h30, uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, de onde resultará a criação de uma comissão mais restrita, que irá monitorizar em permanência, e em articulação com a Delegada de Saúde, as medidas preventivas tomadas face ao surto de COVID-19, pelo que todas as alterações que eventualmente venham a ocorrer serão alvo de comunicação pública. O Município de Silves lamenta os transtornos causados por esta medida temporária e relembra que a prevenção é fundamental no combate a este surto, pelo que a colaboração de todos é de crucial importância.