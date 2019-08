Ena Pá 2000 e Tara Perdida vão «levar ao rubro» na Mexilhoeira Grande

20ª edição do Festival da Juventude da Mexilhoeira Grande está agendada para o Polidesportivo da Figueira, nas noites de 6 e 7 de setembro.

Para o município de Portimão, este evento «promete ficar na história pelo sugestivo cartaz musical, composto pelas bandas portuguesas Ena Pá 2000 e Tara Perdida, que prometem levar ao rubro o público nos concertos».

Também se juntam à festa os Pearl Band, banda de tributo a Pearl Jam, e os Hybrid Theory, de tributo a Linkin Park, em concertos de abertura a partir das 21h30.

O Festival da Juventude abre portas, em ambos os dias, às 20h00, com entradas a 3 euros, havendo diversos petiscos e serviço de bar.

Está garantida no sábado, 7 de setembro, a atuação dos Generation XXI, uma banda da freguesia da Mexilhoeira Grande que abrirá o programa do dia.

A organização do evento está a cargo do Mexilhoeira Grande Futebol Clube e da Associação Alternativa XIII, contando com o apoio do município de Portimão, da Sociedade Recreativa Figueirense e da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande, além do patrocínio da empresa Rickytravel.