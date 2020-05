Empresa informática de Portimão cria aplicação para ajudar restaurantes

Chama-se B.Waiter e é uma nova aplicação (app) pensada para ajudar o sector da restauração a superar os constrangimentos do distanciamento social.

«Novos tempos são sinónimo de adaptar e planear. Assim surgiu esta aplicação que promete fazer a diferença. É um conceito inovador, de fácil gestão, prática e interativa», explica Paulo Nogueira, gerente da BIT Shop, uma PME informática de Portimão.

A ideia é simples. «Basta instalar a B.Waiter no telemóvel para ler um QRcode criado especificamente para cada restaurante e, desta forma, qualquer cliente pode automaticamente aceder a um conjunto de funcionalidades e serviços de cada espaço, como é o caso das ementas».

«O menus digitais substituem a interação humana efetiva. Além disso, temos agregado outras funcionalidades que garantem segurança e prevenção, especialmente nesta fase em que estamos todos a viver um clima de incerteza e preocupação», acrescenta Paulo Nogueira que também é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da B.Waiter.

Segundo conta ao barlavento, a grande vantagem desta app em relação a outras que já estão disponíveis no mercado, é que «tendo em conta a sua extensa função, do ponto do vista do custo, é acessível a todos, sejam negócios locais ou grandes empresas», diz.

A app permite ainda o «pagamento integrado, através de Multibanco, Paypal, cartão de crédito e MB Way. Aliamos ainda um sistema de faturação que pode ser impresso».

«Temos integrado ainda possibilidade de serviço take-away e entrega, assim como reservas», conclui.