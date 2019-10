Empresa algarvia Fulgur IT mostrou-se em encontro nacional de startups

A Fulgur IT, empresa sedeada em Olhão, participou nos dias 23 e 24 de outubro na

terceira edição do bootcamp Road 2 Web Summit, se realizou no Museu das Comunicações e terminou no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Em representação da empresa marcou presença Filipe Conceição, diretor executivo, que teve oportunidade de apresentar as soluções da startup dedicada ao desenvolvimento tecnológico de produtos high-tech para automação, comunicação e Internet of Things.

O Road 2 Web Summit é um programa organizado em parceria entre a Startup Portugal e o evento.

A ideia é ajudar as startups portuguesas a prepararem a sua participação na maior conferência de empreendedorismo e tecnologia do mundo.

Este ano, integraram o programa de formação 75 startups nacionais.



O bootcamp focou-se na performance das startups no Web Summit e no final do processo, as empresas tiveram a oportunidade de conhecer o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.