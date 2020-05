Empreendimento em Albufeira doa um euro por reserva aos Bombeiros

Hotéis preparam reabertura com algumas ações solidárias.

A Quinta Pedra dos Bicos, um empreendimento turístico localizado em Santa Eulália, Albufeira, irá doar um euro por cada reserva efectuada, para o Verão de 2020, aos Bombeiros Voluntários de Albufeira.

«Esta entidade está a apoiar socialmente toda a comunidade no âmbito da crise despoletada pela pandemia COVID-19, lutando contra numerosas dificuldades, e pensamos que é nosso dever sustentar esse apoio através da nossa actividade», explica a unidade hoteleira em nota enviada às redações.

«Pese embora o turismo tenha sido gravemente impactado pela recente crise, continuamos a tentar dinamizar e reinventar os nossos serviços, assegurando a viabilidade da empresa e consequentemente a manutenção de todos os postos de trabalho», reforça a mesma fonte.

A nota conclui com uma referência à prontidão para «receber os nossos clientes, com toda a segurança, seguindo todos os protocolos com os quais nos comprometemos no âmbito da nossa distinção Clean and Safe, atribuída pelo Turismo de Portugal».