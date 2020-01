EMARP instala 10 papeleiras inteligentes na Praia da Rocha

A EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão instalou recentemente uma rede de dez papeleiras inteligentes nas zonas mais movimentadas da Praia da Rocha, com uma capacidade de armazenamento oito vezes superior à de uma papeleira comum, devido ao seu compactador interno de baixo consumo.

Equipadas com cinzeiro e alimentadas por um painel solar instalado no topo, o seu estado de enchimento é monitorizado através de uma plataforma digital, o que permite otimizar as rotas de recolha, evitando deslocações desnecessárias e reduzindo em cerca de 85 por cento a pegada ecológica do circuito normal de recolha deste tipo de resíduos.

Algumas das papeleiras ostentam fotografias antigas da Praia da Rocha e uma delas contou com a colaboração dos alunos do Jardim de Infância do Agrupamento da Escola Poeta António Aleixo.