Em Vila do Bispo «A Terra Treme» para lembrar o risco sísmico

Exercício tem a duração de um minuto.

As Escolas do 1º Ciclo e a Escola EB 2,3 de S. Vicente de Vila do Bispo recebem na próxima quinta-feira, dia 5 de novembro, às 11h05, o exercício de sensibilização para o risco sísmico «A Terra Treme».

O exercício, que conta com a colaboração do Serviço Municipal da Proteção Civil de Vila do Bispo e dos Bombeiros Voluntários do concelho, compreende a prática de três gestos simples que podem fazer a diferença a quem os pratica perante a ocorrência de um sismo.

A ação tem a duração de um minuto, durante o qual os participantes executam três gestos de autoproteção: Baixar – Proteger – Aguardar. Promovido anualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), «A Terra Treme» é um exercício nacional e visa «capacitar a população para saber como agir antes, durante e depois de um sismo regendo-se, para tal, pelos três gestos que salvam: baixar, proteger e aguardar».

O sucesso desta iniciativa depende do grau de sensibilização dos cidadãos para o seu envolvimento e participação na mesma.

Neste sentido, a Câmara Municipal de Vila do Bispo desafia «todos os munícipes a participarem neste exercício».