Em Portimão, a vacina da gripe vai ter com os idosos do concelho

Dois projetos vão permitir vacinar o maior número de pessoas com mais de 65 anos contra a gripe sazonal no concelho, de acordo com a norma 016/2020 da Direção-Geral da Saúde, relativa aos grupos prioritários e destinada a evitar aglomerados nos centros de saúde em época de pandemia.

Arrancou durante este mês de outubro, no terreno, o projeto intitulado «Vacinar é salvar», em parceria com a Unidade de Cuidados Continuados (UCC) Dunas e as juntas de freguesia do concelho, numa iniciativa de saúde comunitária que permite a vacinação através da Unidade de Saúde Móvel.

Esta campanha é dinamizada desde 19 de outubro pelo projeto «+ Proximidade + Saúde», da equipa da UCC Dunas do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Algarve II – Barlavento. Na freguesia de Portimão, esta forma de «descentralização» do processo de administração das vacinas arrancou no passado dia 19 no Porto de Lagos, percorrendo durante todo o mês de outubro várias áreas.

Assim, durante o dia de hoje, 21 de outubro, a vacinação será em Portimão, junto à Associação de Dadores de Sangue do Barlavento Algarvio; amanhã, dia 22, junto à Piscina Municipal de Portimão; no dia 23, junto aos Balneários Municipais; dia 26, junto ao Clube Desportivo da Pedra Mourinha; no dia 28, junto ao Clube Recreativo da Aldeia da Companheira e, por fim, no dia 30, na Alameda da República, em pleno centro da cidade.

No mês de novembro, a Unidade de Saúde Móvel irá repartir-se entre as freguesias de Alvor e da Mexilhoeira Grande do seguinte modo: dia 2, na Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande; dia 3, nos Montes de Cima, junto ao antigo café António Lúcio; dia 4, na Senhora do Verde, junto á antiga Escola Primária; dia 5 na Pereira, junto ao Café José Gonçalves; dia 6 no Arão, junto ao Café Manuel Cansado; dias 16, 17 e 18 nos Montes de Alvor, junto ao Posto de Correios e, nos dias 19 e 20, junto ao Centro Comunitário de Alvor.

De referir que aquela Unidade estará nas três freguesias do concelho de Portimão das 10h00 às 16h00, de outubro corrente até fevereiro de 2021, com calendarização faseada que pode ser consultada no site da autarquia e em cartazes informativos.

Também a partir de hoje, quarta-feira, 21 de outubro, através de um protocolo entre o município, a Dignitude e a Associação Nacional de Farmácias, arranca o programa «Vacinação SNS local».

Neste âmbito, a autarquia assegura uma comparticipação financeira no valor de 4050 euros, correspondente à disponibilização de 1800 vacinas, que estarão disponíveis, de forma gratuita, nas farmácias comunitárias que aderiram: Farmácia Carvalho, Farmácia da Pedra Mourinha, Farmácia Central, Farmácia Moderna, Farmácia Portimão Villa, Farmácia Rosa Nunes, Farmácia Amparo e Farmácia Arade.

Assim, e no desenvolvimento das estratégias locais de vacinação, a Câmara de Portimão cria uma rede municipal de vacinação com maior capacidade e acessibilidade, por via do aumento do número de locais e de horários disponíveis, com inclusão das farmácias comunitárias e da Unidade de Saúde Móvel, em complemento com a Unidades de Cuidados de Saúde Primários.