Eleições Legislativas 2019 no Algarve, um balanço eleitoral

No passado dia 6 de outubro, decorreram mais umas eleições Legislativas onde se elegeram os deputados de cada região.

Mais de metade dos algarvios quiseram ficar em casa, quiçá por pensarem que de nada serve o seu voto, provavelmente desiludidos com a falta de investimento no Algarve, pela continua subida das portagens na Via do Infante, pela falta da prometida requalificação da EN125, a falta de investimento na saúde ou a falta do prometido Hospital Central.

Os 8000 votos brancos e nulos, e os quase 18000 votos em partidos que surgiram recentemente, confirmam essa desilusão, revelam o descontentamento dos Algarvios, revela o descrédito dos algarvios no atual sistema político.

Analisando os contínuos resultados eleitorais no Algarve, nas várias eleições legislativas, chega-se à conclusão que nesta região existe uma maior abstenção do que a nível nacional.

Quando sobe a abstenção a nível nacional, no Algarve esta sobe ainda mais.

O mesmo acontece com as novas tendências políticas, onde o Bloco de Esquerda (BE) e o PAN – Pessoas, Animais, Natureza sobem a nível nacional, e no Algarve sobem muito mais, sendo que têm no nosso distrito a sua maior percentagem de votação a nível nacional.

No que diz respeito ao Partido Socialista (PS), este teve uma subida ligeira, mas inferior à subida que teve a nível nacional, provavelmente penalizado pelo escasso investimento do governo socialista na região e pela falta de ideias apresentadas durante a campanha.

No entanto, o PSD no Algarve, revelou uma diminuição dos votos inferior à média nacional, tendo apenas sido superado pelo distrito do Porto, onde o presidente do Partido, Rui Rio, foi candidato.

No Algarve, o PSD conseguiu eleger três deputados, o mesmo número de deputados que conseguiu há quatro anos, em coligação com CDS, o que significa que, sozinho, o PSD elegeu para esta legislatura mais um deputado para representar a região (o terceiro deputado há quatro anos era do CDS), num claro reconhecimento do trabalho feito durante a última legislatura dos dois deputados do PSD que representaram o Algarve, José Carlos Barros e Cristóvão Norte.

Cristóvão Norte voltou a apresentar-se nesta eleição encabeçando a lista do PSD, numa campanha que foi a primeira a nível nacional a ir para a rua. Uma campanha que começou a 1 de setembro, na Festa do Pontal.

Foi uma campanha longa, com mais de 30 dias na rua, perto das pessoas, em que os candidatos fizeram uma verdadeira volta ao Algarve, marcaram presença em mais de 60 lugares, grandes e pequenos, com muita ou pouca população, sítios como Martinlongo, Marmelete, Espiche, Bensafrim, Tunes, Cabeça do Velho, Rogil entre tantos outros.

Fomos a todo o lado, a sítios que a maioria dos partidos esqueceu mas que o PSD esteve lá, de Odeleite a Alcoutim, de Vila Real de Santo António a Sagres.

O PSD correu o Algarve de lés a lés com mais de 80 sessões, que levaram as nossas ideias, propostas e preocupações a todos os cantos da região.

Foram muitas horas de dedicação, esforço e sacrifício pessoal dos candidatos e em especial do nosso cabeça de lista que foi incansável, sempre presente, um verdadeiro «turbo candidato».

No entanto, posso dizer-vos, na qualidade de diretor regional de campanha do PSD, foi um trabalho compensatório.

Apesar do resultado nacional nos ter deixado tristes, pois não foi o suficiente para vencermos as eleições, no Algarve podemos dizer que saímos com o dever cumprido.

Afinal de contas fomos uma das duas regiões do país, a par com o Porto, em que o PSD conseguiu subir o número de deputados eleitos, uma responsabilidade acrescida para os deputados algarvios pois este resultado demonstra inequivocamente um voto de confiança dos Algarvios nos candidatos apresentados pelo PSD no Algarve.

Não podia terminar esta pequena reflexão sem deixar de dirigir os meus votos de parabéns e de confiança aos deputados eleitos pelo PSD no Algarve: Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos.

O seu sucesso será o sucesso de todos na defesa dos interesses da região e dos algarvios. O Algarve conta convosco!