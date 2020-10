EDP Distribuição intervencionou cabo subaquático que liga a Ilha da Armona à da Culatra.

A EDP Distribuição realizou no domingo, dia 18 de outubro, uma intervenção no cabo subaquático de Média Tensão de 15 kV que, desde os primeiros anos da década de 1990, faz a travessia entre as Ilhas da Armona e da Culatra, levando a energia elétrica a esta Ilha e ao Farol.

O objetivo desta intervenção foi aproveitar o dia em que se registou a maré mais baixa do ano para proceder ao enterramento de um troço de cerca de 80 metros desse cabo submarino, que se encontrava à superfície na chegada à Ilha da Culatra.

Ao mesmo tempo, e de modo a salvaguardar a segurança das pessoas que procedam a eventuais intervenções na barra, procedeu-se à colocação de balizas e marcos de sinalização da presença do cabo.

Os trabalhos foram cuidadosamente projetados e que envolveram uma logística complexa.

Começaram a ser preparados na véspera, dia 17 de outubro, e contaram com o devido acompanhamento da Polícia Marítima e com o acordo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Entre as várias etapas que foi necessário cumprir, salienta-se, na véspera, a mobilização e transporte dos equipamentos essenciais (plataforma, rebocador, giratória e contentores) para a Ilha da Culatra, em período de preia-mar; e, no próprio dia, todas as manobras, desde a recolha de resíduos à abertura da vala, que viabilizaram o enterramento do cabo.

Os custos desta obra – que vem adicionar maior segurança e mais fiabilidade à entrega de eletricidade à Culatra e Farol, rondaram os 20 mil euros.