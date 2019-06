«Vamos ver os aviões e sentir a natureza», desafia Pedro Cotovio, piloto e organizador do evento.

A SkyXpedition, em parceria com as autarquias de Vila Real de Santo António e Castro Marim, organiza, no sábado, dia 29 de junho, entre as 14 e as 18 horas, na (eco)Pista da Praia Verde, um mostra aeronáutica e de atividades ao ar livre.

Segundo Pedro Cotovio, piloto e mentor da SkyXpedition, este evento, denominado Ecosky, pretende ser «um dia com fundamento ecológico, onde não haverão carros, plásticos, nem desperdícios. Será um acontecimento repleto de emoções aeronáuticas e descoberta do Sotavento algarvio, e sensibilização para as áreas protegidas».

Com entrada livre, o evento integra um desfile de aviões, girocópteros e asas delta, a que se juntam passeios em balões, uma exposição aeronáutica e sessões de aeromodelismo.

Em simultâneo, o EcoSky dará a possibilidade de efetuar passeios e caminhadas com guias na Reserva do Sapal, além de proporcionar sessões de observação de aves e passeios de charrete, cavalo, bicicleta e tuk-tuk elétricos.

Este evento «é o início de um novo espírito ecologicamente aeronáutico, e a realizar-se no Sotavento, priorizando o conceito de preservação da natureza e de um estilo de vida mais sustentável, mas contribuindo claramente para a promoção turística e mediática desta região».

O EcoSky tem acesso pela estrada Nacional 125, entre as rotundas de Monte Gordo e Casas da Audiência (consulte um mapa aqui).