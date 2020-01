Economia Política do Território debateu-se na Universidade do Algarve

Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (FEUAlg) acolheu, no passado dia 24 de janeiro, a reunião de lançamento da Secção Temática «Economia Política do Território» da Associação Portuguesa de Economia Política (EcPol).

Além da UAlg participaram, presencialmente e remotamente, 18 docentes e investigadores provenientes das seguintes instituições: Universidade de Aveiro; Universidade de Coimbra; Universidade de Évora; Universidade de Lisboa, através do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) e do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG); ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Universidade da Flórida (EUA) e Universidade Politécnica de Valência, através da Faculdade de Economia.

O grupo debateu as linhas gerais do funcionamento desta secção temática e elegeu os primeiros coordenadores: Pedro Marques, do INGENIO (CSIC-UPV) Universidade Politécnica de Valência e Simone Tulumello, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

A secção temática procurará, com a implementação de um leque de atividades diversas, analisar temas essenciais para o desenvolvimento territorial de Portugal sob a lente da Economia Política.

O lançamento das diferentes secções temáticas corresponde a um aspeto central da atuação da Associação Portuguesa de Economia Política para a aproximação à comunidade académica, científica e à sociedade em geral.

A constituição formal da secção temática «Economia Política do Território» será concretizada no próximo encontro anual desta associação, a ter lugar na Católica Porto Business School da Universidade Católica Portuguesa e na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, entre 30 de Janeiro e 1 de Fevereiro, subordinado ao tema «Espaço, Tempo e Economia Política».

A EcPol é uma associação científica sem fins lucrativos, lançada em 2017, de carácter pluridisciplinar e transdisciplinar, que visa promover o ensino, a investigação, a divulgação e o debate público sobre Economia Política em Portugal.