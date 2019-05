O município de Olhão organiza, nos dias 1 e 2 de junho, o Ecofest 2019, que decorre em pleno Parque Natural da Ria Formosa (Pinheiros de Marim.

Este é um festival que promove o contacto harmonioso com a natureza e a cultura, com uma programação artística e ambiental variada, que vai da música para crianças ao tango e ao fado, passando pela magia, percursos pedestres, observação de aves ou de camaleões, libertação de aves, danças do Mundo, histórias ou poesia.

O primeiro dia do Ecofest, 1 de junho, começa com magia e histórias por Angel Deval na Nora, a partir das 10h00, a que se segue a atuação de João Violão, com música para crianças, que também marca presença, às 15h00, no Palco de Merendas.

No RIAS, construir-se-ão comedouros para aves durante a manhã, às 14h00 haverá uma atividade para crianças intitulada «Os Mistérios das Penas» e à noite observam-se camaleões.

No Parque de Merendas «Há Museu no Parque» a partir das 12h00 e o Moinho de Maré recebe Two to Tango – Tributo a Astor Piazolla, às 12h00 e às 16h00. No Palco de Merendas, a partir das 17h00, haverá músicas do Mundo com os Trio Kilôco.

No segundo dia do Ecofest, 2 de junho, entre as 9h00 e as 11h00 haverá observação de aves no RIAS e, de seguida (11h00), a Nora recebe a «História da Joaninha Ecológica» pela Casa João Lúcio.

Às 12h00, no Palco de Merendas, «Há Museu no Parque» (para famílias) e no Moinho de Maré a poesia e música eletrónica chegam com os Kilavra.

A tarde começa com eventos dedicados aos mais pequenos que, no RIAS, vão ficar a saber se «Há Camaleões na Quinta?», enquanto no Palco de Merendas Angel Deval apresenta magia e histórias, ambos às 14h00.



Neste mesmo palco, às 15h00, a música tradicional chega com os Fole’Percussion, a fadista Sara Gonçalves atua no Moinho de Maré às 16h00 e às 17h00 a animação volta ao Palco de Merendas com danças do mundo, por Laurent Geoffroy.

Além destas iniciativas com hora marcada, todos os dias haverá o Mercado Ecofest (Parque de Merendas), Catx (música ambiental no Moinho de Maré), passeios de burro (Nora) e serão libertados animais no Rias. Pinturas faciais, animação infantil ou caricaturas digitais também farão parte deste fim de semana que celebra o ambiente no Parque Natural da Ria Formosa.

O evento, que celebra o património ambiental, cultural e musical, promovendo diversas iniciativas em contacto com a natureza, oferece, durante o primeiro fim de semana de junho, atividades para todos os gostos e públicos.

Conta com a colaboração do Parque Natural da Ria Formosa, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e juntas de freguesias de Olhão e Quelfes, entre outras entidades.