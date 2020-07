Dupla detida em Albufeira por furto de faróis de automóveis «premium»

Suspeitos tiveram medidas de coação distintas.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do seu Posto Territorial de Albufeira, deteve na segunda-feira, dia 13 de julho, dois homens, de 24 e 32 anos, por furto de componentes de veículos.

As detenções foram efetuadas na cidade de Albufeira, no âmbito de uma investigação iniciada há um ano e meio, relacionada com o furto de peças de automóveis. Os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de detenção e seis mandados de busca, três em veículos, dois domiciliários e um a uma garagem.

No decorrer das diligências policiais efetuadas, foram apreendidas duas viaturas, um motociclo, oito aparelhos de localização GPS, três computadores, um tablet, três telemóveis e uma chave específica para desmontagem das óticas.

Os detidos estão indiciados em mais de 80 furtos, procurando sempre automóveis de gama alta, e praticaram crimes nos concelhos de Albufeira, Lagoa, Silves, Portimão, Loulé, Faro e mais, recentemente, também na área metropolitana de Lisboa.

A GNR explica que os criminosos «arrombavam viaturas de gama media/alta e retiravam-lhes volantes, consolas e centralinas, com forte procura no mercado paralelo». Mais recentemente, a investigação constatou «que os suspeitos se vinham dedicando exclusivamente ao furto de óticas de viaturas de marcas premium, cujos valores ascendem às várias centenas de euros por par, utilizando um modus operandi que consistia na monitorização dos veículos que pretendiam furtar através de GPS, sabendo permanentemente a sua localização e escolhendo o melhor momento para consumar os crimes».

De salientar que, no início do mês de junho, no âmbito da presente investigação, em coordenação com o Destacamento de Ação Fiscal (DAF) de Évora, foram apreendidas junto à fronteira de Caia-Elvas, 12 óticas furtadas pelos suspeitos, que as pretendiam fazer sair do país através de uma transportadora.

A ação teve o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Faro e do Destacamento Territorial de Albufeira, num total de 23 militares.

Ao detido de 32 anos, após ter sido presente ontem, terça-feira, dia 14 de julho, ao Tribunal Judicial de Loulé, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão domiciliária e proibição de contactos com os outros arguidos.

Já o detido de 24 anos ficou sujeito a apresentações às autoridades três vezes por semana, entrega de passaporte, proibição de contactos com os outros arguidos e proibição de se ausentar do concelho de Albufeira.