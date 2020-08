Domingo trágico com duas mortes a lamentar nas praias algarvias

Grupo apanhado em agueiro e idosa resgatada do mar marcaram um fim de semana de muito trabalho para a Autoridade Marítima Nacional. O piquete da Polícia Marítima de Lagos recebeu ontem, domingo, 23 de agosto, às 13h45, um alerta de que seis pessoas se encontravam em dificuldades por terem sido arrastadas por um agueiro, na praia do Castelejo, em Vila do Bispo.

​Foram ativados de imediato a viatura Amarok do projeto «SeaWatch», a embarcação «SR-33» da Estação Salva-vidas de Sagres, o piquete da Polícia Marítima de Lagos, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e uma ambulância e um helicóptero do INEM.

Para o local também se deslocaram os elementos do programa «Praia Segura», que se encontravam próximos. Com auxilio destes, bem como de surfistas e de banhistas que se encontravam no local, foram retiradas quatro pessoas da água, não tendo sido necessário prestar assistência médica.

As outras duas pessoas foram retiradas da água pelos elementos do projeto «SeaWatch», em estado inconsciente, tendo-se conseguido estabilizar uma delas, que foi transportada pela ambulância do INEM para uma unidade hospitalar. Já a outra vítima, um homem de 27 anos, de nacionalidade alemã, não sobreviveu, após manobras de reanimação, tendo sido declarado o óbito no local pela equipa do helicóptero do INEM.

Quase em simultâneo, às 13h50, o piquete da Polícia Marítima de Portimão recebeu um alerta, através dos nadadores-salvadores da praia, de que uma senhora de 68 anos, de nacionalidade portuguesa, tinha sido avistada a flutuar no mar, na praia de Alvor.

​Foram empenhados para o local, além do piquete, uma viatura Amarok do projeto «SeaWatch», os Bombeiros Voluntários de Portimão, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e uma ambulância do INEM.

Os nadadores-salvadores iniciaram as manobras de reanimação à vitima, nas quais o piquete da Polícia Marítima de Portimão auxiliou, com recurso ao Desfibrilhador Automático Externo (DAE).

Quando a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM chegou ao local, tomou conta das manobras de reanimação, tendo a vítima sido retirada do areal e transportada para o hospital de Portimão, onde foi posteriormente declarado o óbito.