Dois homens detidos em flagrante por furto a idosa em Almancil

Homens furtaram uma mala do veículo da mulher.

Dois homens de 27 e 34 anos foram na terça-feira, 23 de junho, detidos Guarda Nacional Republicana (GNR) de Loulé em Almancil, pela prática de um furto a uma idosa de 80 anos.

A diligência deu-se na sequência de uma denúncia de um furto a uma idosa, tendo sido possível apurar que «no momento em que a vítima saía do seu veículo para colocar um saco do lixo num contentor, um homem abriu a porta e furtou uma mala do seu interior, colocando-se em fuga com um indivíduo noutro veículo».

De imediato, «os militares da Guarda encetaram diligências de forma a intercetar os autores do furto, o que veio a acontecer no momento em que tinham acabado de estacionar o veículo» em Almancil.

No decorrer da ação, «foi efetuada uma busca à viatura onde foi detetada uma réplica de arma de fogo, uma mala com diversos documentos, e três pares de óculos furtados, tendo ainda sido apreendido 358 euros em numerário, que se encontrava na posse dos suspeitos, assim como o veículo utilizado no furto».

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé, do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Faro e de uma equipa do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC).