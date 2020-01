Dois detidos em Albufeira por tráfico de droga e posse ilegal de arma

Suspeitos ficaram em liberdade, sujeitos a apresentações periódicas na esquadra da área de residência.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Subdestacamento Territorial de Albufeira, deteve no dia 20 de janeiro dois homens de 22 e 43 anos, pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e posse ilegal de arma em Albufeira.

No decorrer de uma fiscalização rodoviária, «foi abordado um veículo com dois ocupantes, tendo os militares verificado de imediato que no seu interior se encontrava um recipiente com produto estupefaciente», explica a força de segurança.

«Confirmou-se que continha porções de cocaína acondicionadas, possivelmente para venda, pelo que se procedeu à detenção dos suspeitos, já previamente referenciados pela prática de furtos e tráfico de estupefacientes», afirma a GNR em nota de imprensa.

Nas diligências subsequentes, apurou-se que no interior do veículo «se encontrava dissimulada uma pistola municiada». Na sequência da ação policial foram efetuadas duas buscas domiciliárias, que resultaram na apreensão do seguinte material: 155 doses de cocaína, duas pistolas, nove munições, duas balanças de precisão, 14 gazuas e dois ímanes desagravadores.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Albufeira, onde lhes foi aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no Posto Policial da sua área de residência. Ao homem de 43 anos foi também aplicada a medida de proibição de aquisição de armas.