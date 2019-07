Docapesca remove duas embarcações afundadas na Ria de Alvor

A Docapesca terminou esta semana a remoção de duas embarcações afundadas na Ria de Alvor, na zona da dragagem em curso, uma empreitada da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

No decurso dos trabalhos de dragagem dos sedimentos na Ria de Alvor (barra, canal de acesso e bacia portuária do porto de Alvor), foi comunicada pelo empreiteiro a existência de duas embarcações afundadas no leito da Ria, em área de jurisdição da Docapesca.

De modo a que os trabalhos de dragagem pudessem ser devidamente executados naquela zona, a Docapesca procedeu à remoção das embarcações, envolvendo mergulhadores e outros meios para a reflutuação e desmantelamento das embarcações, operação que representou um custo de 22 mil euros.

Os destroços das duas embarcações foram encaminhados para zona de deposição temporária e seguiram posteriormente para aterro.

