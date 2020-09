Docapesca lança obras nos Portos de Quarteira e VRSA

Docapesca vai investir mais de 80 mil euros em obras de melhoramento em dois portos de pesca algarvios.

No início desta semana, a Docapesca lançou um concurso para empreitada de substituição das escadas e defensas do cais de descarga de pescado do porto de pesca de Vila Real de Santo António (VRSA) com o preço base de 28535 euros.

As novas escadas são em aço inox, que tem maior durabilidade, e o seu comprimento é aumentado, garantindo que os degraus se encontrem, no mínimo, um metro abaixo do nível da baixa-mar.

As defensas de proteção das escadas, atualmente em madeira, são substituídas por material de borracha compósita com revestimento de baixo atrito, com caraterísticas de maior durabilidade.

Além das escadas e das defensas serão removidos e substituídos todos os elementos de travamento e de ligação à estrutura do cais.

Por sua vez, a a Docapesca lançou um concurso para uma empreitada de reabilitação da rampa varadouro do porto de pesca de Quarteira, com o preço base de 51200 euros e um prazo de execução de 50 dias.

Esta empreitada visa reparar as juntas das lajetas e das lajes da rampa varadouro, que é utilizada para as operações de alagem a bota-abaixo das embarcações, e será realizada por setores para permitir a continuidade das operações pelos seus utilizadores.

A intervenção decorre do levantamento efetuado pela Docapesca durante o qual se constatou uma degradação do betão adjacente às juntas e várias zonas com depressões e irregularidades.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.