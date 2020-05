Docapesca investe 330 mil euros no Porto de Pesca de Olhão

Docapesca lança concurso para reabilitação dos cais de descarga da lota e cerco do Porto de Pesca de Olhão

A Docapesca lançou um concurso para a empreitada de reabilitação dos cais de descarga da lota e das embarcações do cerco do Porto de Pesca de Olhão (estrutura, caleira técnica e defensas) em funcionamento há mais de 30 anos, com preço base de 330 mil euros.

Com esta empreitada pretende-se melhorar as condições de operacionalidade e segurança de todos os intervenientes na atividade de descarga de pescado, assim como garantir a proteção à acostagem das embarcações de pesca.

Os cais da lota e do cerco são os dois cais principais de descarga no Porto de Pesca de Olhão, apresentando face acostável de 151 metros e 295 metros, respetivamente.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.