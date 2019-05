Docapesca instala novo cais flutuante da Foz de Odeleite

Obra inclui a substituição integral dos passadiços e reparação da ponte de acesso.

A Docapesca iniciou a empreitada de substituição do cais flutuante da Foz de Odeleite, no concelho de Castro Marim, que foi instalado na década de 1990 no âmbito de um projeto para fomentar a atividade marítimo-turística ao longo do rio Guadiana.

O valor da empreitada é de 66290 euros, consistindo na substituição integral dos passadiços e na beneficiação da ponte de acesso, cuja conclusão ocorrerá até 12 de julho.

Equipada com os necessários meios de amarração e proteção, a nova estrutura será constituída por três elementos de passadiço flutuante com estrutura em aço galvanizado, convés em deck de madeira e flutuadores em betão com núcleo em poliestireno expandido.

A atual ponte metálica de acesso ao cais, com 15 metros de comprimento, será objeto de reparação, através da renovação da pintura anti corrosão.

O convés da ponte e das pestanas será integralmente substituído por deck de madeira exótica com 21 milímetros de espessura, repondo as condições de segurança para os utilizadores.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.