Docapesca entregou oito toneladas de peixe para apoiar famílias

Ação envolve as lotas algarvias de Quarteira, Olhão, Rio Arade e Sagres.

A Docapesca entregou, nos últimos três meses, a 21 juntas de freguesia por todo o país, cerca de oito toneladas de pescado fresco no âmbito dos programas de apoio a famílias carenciadas das comunidades em que as lotas se inserem, e cujas condições se agravaram com o eclodir mundial da pandemia de COVID-19.

Este pescado foi comprado em 13 lotas de norte a sul do país, beneficiando também a comunidade piscatória que está a ser igualmente afetada pela pandemia.

No Algarve, envolveu as lotas de Quarteira, Olhão, Rio Arade e Sagres. A estas, juntaram-se em todo o país as lotas de Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Sesimbra e Sines.

O programa acordado com as juntas de freguesia vai prolongar-se até ao final do corrente ano, contemplando a doação semanal de 100 quilos de pescado por lota.

A iniciativa insere-se na vertente social da campanha de relançamento do CCL – Comprovativo de Compra em Lota, uma etiqueta que garante que o pescado é capturado exclusivamente por embarcações nacionais em águas portuguesas.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério do Mar.