Docapesca constrói parque de apoio aos armadores no porto de Lagos

Investimento ronda os 215 mil euros.

A empreitada de construção do parque de apoio aos armadores do porto de pesca de Lagos, que representa um investimento de cerca de 215 mil euros, já arrancou, para responder às necessidades inerentes às operações de recolha, reparação e acondicionamento de redes e apetrechos de pesca dos armadores e acondicionamento e armazenamento de «isco».

O parque será implantado num terreno no interior do porto de pesca de Lagos, com 2753 metros quadrados, delimitado a sul pela água (porto), a oeste pelo acesso ao edifício da lota, a norte e a este por estrada de acesso aos ancoradouros.

Será organizado por zonas, com espaços cobertos, de construção aligeirada, com condições de salubridade e conforto, no sentido melhorar as condições de trabalho e segurança da comunidade piscatória local.

A entrada e a saída localizam-se no lado da lota, colocando as zonas de lavagem, de telheiro e de cofre e iscas junto a água, a zona de redes (40 lugares) no centro e a zona de cerco (22 lugares) junto à estrada. O espaço excedente a norte e nascente será destinado a zona verde.

Esta intervenção, preparada em articulação com os representantes dos pescadores e armadores, vem assim, segundo a Docapesca, «dar resposta ao anseio de reorganização deste espaço portuário».