Docapesca beneficia posto de venda de pescado de Santa Luzia (Tavira)

Funcionamento do equipamento não será posto em causa.

A Docapesca lançou um procedimento concursal para a beneficiação do posto de venda de pescado de Santa Luzia, no concelho de Tavira, com um preço base de 28 mil euros e um prazo de execução de 50 dias. A intervenção será realizada sem interrupções da atividade desenvolvida no posto.

A intervenção contempla, entre outros trabalhos, a remoção da cobertura em fibrocimento (que contém amianto) e a sua substituição por naturocimento, abrangendo ainda a pintura do edifício e a substituição dos portões, portas, vidros, redes mosquiteiras, caixilharia fixa, calhas de correr, perfis, aduelas, guarnições e ferragens.

O posto de venda de pescado de Santa Luzia transacionou, em 2019, cerca de 324 toneladas de pescado, que representaram vendas no montante de 2,22 milhões de euros, com natural incidência no polvo-vulgar, tão característico desta lota.