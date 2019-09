Na sexta-feira, dia 6 de setembro, reuniram-se na sede do Clube de Vela de Tavira, aqueles que irão ser os impulsionadores do projeto de atletismo com alguns elementos da Direção do clube, o presidente Fernando Rodrigues e o vice-presidente Cristiano Valente.

Este projeto, que entretanto, tinha sido colocado em lista de espera, regressa agora com uma nova equipa de trabalho composta por João Pedro Jesus, Horta Afonso e Sandra Serra.

O principal objectivo é começar já a trabalhar com a formação, com a ida às escolas, trabalhando desta forma a divulgação da modalidade e dos treinos, que terão início durante o mês de Outubro.

João Pedro, conhecido por estar ligado ao atletismo, desde sempre, no Clube de Vela de Tavira e também na Associação de Atletismo do Algarve, vê assim concretizado um dos seus objetivos que era voltar a trabalhar com atletas de formação sendo que o seu maior desejo é voltar a formar futuros campeões.

Horta Afonso, também ligado ao atletismo há mais de 30 anos e júri na Associação de Atletismo do Algarve, dará certamente um enorme apoio tendo em conta toda a sua experiência e conhecimento.

Sandra Serra, ex-atleta do Clube de Vela de Tavira e com vários títulos no seu curriculum, vê assim concretizado um dos seus sonhos, que era voltar a ver o atletismo no clube que a formou, ao mesmo tempo que volta a trabalhar com o seu ex-treinador, agora também num papel de formadora de jovens.

Segundo Fernando Rodrigues, «é reconhecido por todos nós que teremos um grande trabalho pela frente, no entanto, desde que se encetaram os esforços para trazer de novo o atletismo ao clube, têm sido já os vários contactos de ex-atletas e novos atletas que gostariam de correr ou participar nas mais variadas modalidades, com as cores do Vela Tavira. É uma boa indicação daquilo que foi a história do clube e da importância deste desporto na cidade de Tavira e para os tavirenses».