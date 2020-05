Dia da Marinha em Faro adiado para 2021

Dia da Marinha celebra-se a 20 de maio assinalando a data em que Vasco da Gama chegou a Calecute, na Índia, em 1498. Este ano devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, as comemorações planeadas para a cidade de Faro foram canceladas e adiadas para 2021.​​​​​​​​​​​​

Este ano, contudo, dia será assinalado através de algumas iniciativas, nomeada​mente a abertura gratuita ao público dos órgãos de natureza cultural como são o Aquário Vasco da Gama, o Museu de Marinha e a fragata D. Fernando II e Glória.

​​​​Também ao longo do dia no canal da Marinha no Youtube terá lugar uma programação pensada por forma a permitir a que todos tenham acesso ao Dia da Marinha de uma forma diferente do habitual, mais virtual.

Os navios da Marinha registaram em 2019 mais de 5 mil dias de missão e realizaram 38 154 horas de navegação.

A Marinha garante, em permanência, um serviço público de Busca e Salvamento Marítimo, que conta com a colaboração da Autoridade Marítima Nacional, da Autoridade Nacional de Proteção Civil e da Força Aérea Portuguesa entre outras entidades. A Taxa de Sucesso deste Sistema no ano passado foi de 95 por cento tendo sido salvas 306 pessoas.

Os navios da Marinha foram visitados nos diversos portos por mais de 15 mil pessoas.

​Durante a atual pandemia a Marinha manteve-se ativa nas mais diversas frentes, sendo de destacar o apoio no fornecimento de refeições a pessoas sem abrigo, colaboração na descontaminação de espaços, no transporte de material e sensibilização e formação para a higienização de espaços, nomeadamente em escolas.