DHL Express inaugura novo Service Center no Algarve

A DHL Express, líder em transporte expresso internacional, acaba de inaugurar um novo Service Center em Loulé.

Esta nova abertura reflete o fortalecimento da aposta estratégica da transportadora no mercado português.

O local escolhido para a abertura das novas instalações foi o Centro Empresarial e Industrial de Loulé.

O novo Service Center dispõe de uma DHL Express Store que visa aumentar a capacidade de resposta e eficiência dos serviços de transporte expresso nacional e internacional, na região sul do país.

A nova DHL Express Store de Loulé estará aberta todos os dias úteis, das 10h00 às 13h00, e das 14h00 às 18h30, sendo a hora limite de entrega de envios para expedir, no próprio dia, até às 15h00.

Além da mais recente loja no Algarve, a DHL Express está aberta ao público através de lojas próprias em Lisboa, no Areeiro, e em todas as 12 instalações operacionais do País e conta ainda com mais de 350 lojas da rede DHL Service Points com serviço expresso.

Atualmente, a DHL Express Portugal dispõe de uma equipa de mais de 500 especialistas e uma frota com cerca de 200 veículos operacionais e 2 aviões dedicados, que garantem diariamente a ligação de Portugal com os grandes centros operacionais em todo o mundo.