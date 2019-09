Detidos cinco homens em Faro por tráfico de droga

Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé, deteve cinco homens com idades compreendidas entre os 23 e 39 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, em Faro.

A operação teve lugar ontem, dia 26 de setembro, na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorreu durante nove meses e culminou com a emissão de nove mandados de busca, dos quais cinco em residência e quatro em veículo.

Os militares apuraram que os suspeitos adquiriam os produto estupefacientes em Lisboa, para comercializar nas zonas de Quarteira e Almancil.

Na sequência da ação foram apreendidas 1080 doses de cocaína, 170 doses de heroína, 600 euros em numerário e 19 telemóveis.

Quatro dos detidos foram presentes, também durante o dia de ontem, ao Tribunal Judicial de Faro, onde lhes foram aplicadas as medidas de coação. Um dos indivíduos ficou em prisão preventiva, outro ficou sujeito à medida de coação de apresentações diárias ao posto policial da sua área de residência e, aos restantes dois, o Tribunal aplicou o termo de identidade e residência.

O quinto detido será presente hoje ao mesmo Tribunal Judicial, para aplicação de medidas de coação.

Esta ação contou com a colaboração do Posto Territorial de Loulé, do subdestacamento da GNR de Quarteira, do Destacamento de Intervenção e da PSP da Amadora.