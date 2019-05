Detido suspeito do caso do haxixe encontrado ontem no Farol

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes por via marítima, deteve fora de flagrante delito um indivíduo de nacionalidade estrangeira, associado ao aparecimento de uma lancha, com produto estupefaciente, ao início da manhã de ontem, quinta-feira, dia 30 de maio, na praia do Farol, na Ilha da Culatra, em Faro.

O desenvolvimento da investigação, num contexto de cooperação e conjugação de esforços entre a Polícia Judiciária e a Polícia Marítima, permitiu reunir indícios fortes da ligação do suspeito ao transporte do produto estupefaciente apreendido na referida lancha.

O detido estava indocumentado e em situação irregular em Portugal.

Decorridas as formalidades legais associadas à detenção, o suspeito, foi presente a primeiro interrogatório Judicial de arguido detido no Tribunal em Faro, para aplicação das medidas de coação.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária no inquérito dirigido pela 2ª secção do DIAP de Faro.