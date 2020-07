Detido pela PJ em Olhão por abusar da filha e enteada fica em liberdade

Tribunal colocou o homem com Termo de Identidade e Residência.

A Polícia Judiciária (PJ), através da sua Diretoria do Sul, procedeu na terça-feira, 28 de julho, à identificação e detenção de um homem de 46 anos de idade por fortes indícios da prática dos crimes de abuso sexual de crianças agravado e coação sexual, ilícitos praticados sobre a filha e uma enteada do detido, numa investigação tutelada pelo Ministério Público de Olhão.

«As agressões sexuais sucederam em períodos distintos, ocorrendo os abusos que visaram a filha, uma menor de 12 anos, no decurso de 2020, reportando-se as agressões a uma enteada pela ocasião em que a jovem, atualmente de 19 anos, possuía apenas 15 anos de idade», explica a PJ.

A investigação iniciou-se no dia 8 de junho de 2020, data em que a Diretora do Sul recebeu notícia da denúncia dos abusos sexuais perpetrados sobre a criança de 12 anos.

Desencadeada a investigação, «foi possível recolher outros relatos de abusos sexuais praticados pelo ora detido, nomeadamente junto de uma jovem com a qual aquele coabitara, filha de uma anterior companheira, colocando a menor termo a anos de silêncio relativamente aos episódios de violência sexual de que fora vítima».

As agressões sexuais «verificavam-se sempre no interior da residência do ora detido, em ambiente totalmente controlado pelo mesmo», reforça a PJ.

O conjunto de diligências realizadas permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios, tendo culminado com a detenção do suspeito que, tendo sido presente perante as Autoridades Judiciárias competentes, ficou sujeito às medidas de coação de termo de identidade e residência e proibição de contactos com as vítimas.