Detido homem que atacou a mulher com tiros de caçadeira em Silves

Suspeito ficou em prisão preventiva.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do seu Posto Territorial de Silves, deteve no domingo, 19 de abril, um homem de 58 anos, por violência doméstica e tentativa de homicídio, no Cerro de São Miguel, em Silves.

A força de segurança foi alertada, «através do 112, para uma situação de violência doméstica envolvendo tentativa de homicídio, com recurso a arma de fogo».

Na sequência, explica a GNR, «os militares foram ao local encontrando a vítima sentada na entrada da sua residência, com o suspeito a tentar estancar-lhe uma hemorragia no braço direito».

Apurou-se que o suspeito, após discussão com a vítima, «acabou por disparar sobre ela com uma caçadeira de canos cerrados, atingindo-a no braço direito e na barriga».

A vítima, de 49 anos, foi assistida no local pelo INEM, e posteriormente transportada para o Hospital de Portimão.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Silves ontem, terça-feira, dia 21 de abril, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva, sendo posteriormente conduzido ao Estabelecimento Prisional de Olhão. Devido ao envolvimento de uma arma de fogo no crime, a Polícia Judiciária também esteve presente no local.