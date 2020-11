Detido em Albufeira homem que matou a companheira em casa

Suspeito agrediu a vítima, que acabou por morrer na habitação.

A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária procedeu à detenção de um homem de 44 anos de idade, por fortes indícios da prática do crime de ofensa à integridade física qualificada, agravada pelo resultado de morte, em Albufeira.

A vítima, uma mulher também com 44 anos de idade, foi agredida pelo detido, seu companheiro, na face e no crânio. As graves lesões provocadas acabariam por vir a determinar a morte, ocorrida no interior da habitação onde o casal vivia.

Da conjugação dos elementos de prova recolhidos, com as perícias realizadas, foi ainda possível determinar, segundo a PJ, «que a morte terá sido produzida cerca de dois dias antes do seu conhecimento por parte das autoridades, período durante o qual o suspeito acabaria por permanecer com o cadáver na habitação, do interior da qual se ausentava amiúde com o propósito de consumir bebidas alcoólicas em estabelecimentos próximos».

O detido irá ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. A direção do inquérito pertence à Secção de Albufeira do DIAP de Faro e a investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.